Via alla prenotazione dei testi gratuiti per la secondaria di primo grado

Le famiglie residenti a Scarlino possono ordinare i libri a “Non solo carta”: la fornitura sarà finanziata dal Comune



Scarlino: Si rinnova il progetto rivolto alle famiglie scarlinesi con i figli iscritti alla scuola secondaria di primo grado Mariotti di Scarlino Scalo. Anche per l’anno scolastico 2022/2023 sarà il Comune a finanziare la fornitura dei testi agli studenti della scuola di via Lelli.

I genitori possono ordinare i libri da “Non solo carta” in via Matteotti 47 a Scarlino Scalo. «Nonostante le difficoltà che tutte le pubbliche amministrazioni stanno affrontando nei bilanci – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore alla Pubblica istruzione, Michele Bianchi – siamo riusciti a trovare le risorse per finanziare il nostro progetto rivolto alle famiglie di Scarlino che hanno i figli iscritti alla scuola secondaria di primo grado Mariotti.

Crediamo che sia un sostegno importante per i nostri concittadini e ci teniamo particolarmente. Inoltre è un incentivo a restare a Scarlino per le famiglie». Il sostegno è attivo per gli studenti con almeno un genitore residente nel Comune di Scarlino: il negozio provvederà a far compilare e firmare il buono d’acquisto relativo a ogni fornitura. I testi non potranno essere venduti o ceduti: alla fine del percorso scolastico dovranno essere consegnati al Comune.