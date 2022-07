annuncio Attualità Giornata nazionale Pro Loco d’Italia, a Roselle domani per brindisi 9 luglio 2022

Roselle: In occasione della giornata nazionale delle Pro Loco d'Italia: 10 luglio, la Pro Loco Roselle sarà aperta dalle ore 19,00 accogliendo tutti i soci con un aperitivo e brindisi augurale. Sarà l'occasione per poter visitare la sede, parlare delle iniziative che vorremmo prendere, proporne di nuove e prendere visione delle modalità d'uso per i soci della tendostruttura.





