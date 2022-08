A Massa Marittima “Comici in piazza”

Massa Marittima: Domenica 28 agosto, alle ore 21, a Massa Marittima, in piazza Garibaldi, si terrà l’evento “Comici in Piazza”, una serata all’insegna del divertimento con Paolo Migone, Sergio Sgrilli, Marco Marzocca, Antonio Cornacchione, un poker di comici di rilievo nazionale che intratterranno gli ospiti a suon di battute e gag tra le più famose fatte in tv davanti a milioni di telespettatori.



L’evento, organizzato dalla Pro loco di Massa Marittima con il patrocinio del Comune, è a ingresso libero. Sergio Sgrilli, amico della Pro loco e massetano di adozione, farà da padrone di casa, come conduttore della serata, alternandosi con i suoi colleghi, accompagnato dalla musica del maestro Raffaele Pallozzi e del suo trio.

“Abbiamo voluto a Massa Marittima quattro comici che per la loro simpatia innata rendono l’intrattenimento piacevole con intelligenza, sarcasmo e autoironia. – afferma la presidente della Pro loco Francesca Cerboni - L’evento è completamente gratuito, perché è un regalo che vogliamo fare a tutti i cittadini, noi compresi. Anche i volontari della Pro Loco, dopo il difficile periodo della pandemia che ha portato profondi cambiamenti di vita e di abitudini, hanno sentito la fatica di ricominciare, ma abbiamo raccolto le forze per ripartire e fare ciò che più ci piace. Dopo essersi confrontati al nostro interno, abbiamo proposto questa tipologia di spettacolo che è inusuale per Massa Marittima, con uno sforzo economico e di energie non indifferenti ma con la convinzione che ne sia valsa la pena. Un ritorno alla festa di piazza, per concludere con il botto una stagione che ha visto Massa Marittima ricca di eventi e persone che l’hanno fatta finalmente rivivere. La speranza è che si possa finire in bellezza, lasciando un ricordo dell’estate 2022, come l’estate della ripartenza. Noi saremo lì con tutte le persone che vorranno partecipare, ad offrire i nostri sorrisi e la nostra gioia di stare insieme, nel punto ristoro della Pro Loco, ritrovo fisso che ha sempre raccolto tanti consensi. Un ringraziamento doveroso e sentito va all’Amministrazione comunale di Massa Marittima, che anche questa volta ci ha confermato la propria collaborazione, disponibilità e il supporto logistico per organizzare al meglio l’iniziativa. E un grazie speciale agli sponsor che hanno creduto nella nostra manifestazione.”