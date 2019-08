Santa Fiora: cerimonia di consegna del Provisino d’Oro e dei Provisini d’argento

Sabato 10 agosto, alle ore 21, in piazza Garibaldi.

Santa Fiora: Il sindaco Federico Balocchi ed Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, sabato 10 agosto, alle ore 21.00 consegneranno il ‘Provisino d’oro 2019’, massimo riconoscimento cittadino, e i tre ‘Provisini d’argento’, nel corso di una cerimonia pubblica, che si terrà in piazza Garibaldi.

Il Provisino viene conferito ogni anno dall’amministrazione comunale a coloro che hanno dato lustro a Santa Fiora, o reso un servizio importante alla comunità, attraverso la loro opera nel settore delle attività culturali e scientifiche, nelle arti, nel volontariato sociale e nella filantropia.

“Teniamo molto alla presenza della popolazione a questa serata – dichiara il sindaco, Federico Balocchi – perché una comunità ha bisogno anche di momenti speciali come questo, per riconoscersi e per non dimenticare il proprio valore. Il Provisino è un modo per ringraziare pubblicamente chi si è distinto portando valore aggiunto al territorio con i risultati conseguiti nello sport, nell’arte e nella cultura o per l’impegno profuso a beneficio di tutta la comunità.”

I nomi dei cittadini acui è stato assegnato il Provisino 2019 saranno svelati sabato 10 agosto.

“La scelta della data del 10 di agosto per la cerimonia di consegna dei Provisini è legata ad un fatto storico – spiega Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla Cultura - Il Provisino Aldobrandesco era un’antica moneta in uso nella contea di Santa Fiora sin dal dodicesimo secolo. Il 10 agosto 1164, a Pavia, fu redatto l’atto ufficiale attraverso il quale Federico Barbarossa concesse ad Ildebrando VII Novello, conte Aldobrandesco di Santa Fiora, il privilegio di battere una moneta chiamata Provisino Aldobrandesco o di Santa Fiora. Per questo motivo e in ricordo di quell'evento così straordinario, ogni anno, nella data del 10 agosto, il Comune di Santa Fiora assegnerà i Provisini d’oro e d’argento.”