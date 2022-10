Attualità Ztl, come rinnovare i permessi in scadenza 17 ottobre 2022

17 ottobre 2022 113

113

Redazione Grosseto: L'Amministrazione comunale di Grosseto invita i titolari delle autorizzazioni RD ZTL e G ZTL (garage) con scadenza 31 ottobre 2022 a rinnovare i propri permessi. Gli interessati possono provvedere al rinnovo contattando l'Ufficio Permessi della Polizia municipale al numero telefonico 0564/488520 o presentandosi allo sportello in via Zanardelli n.2 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Ztl, come rinnovare i permessi in scadenza Ztl, come rinnovare i permessi in scadenza 2022-10-17T11:06:00+02:00 80 it Grosseto, come rinnovare i permessi in scadenza della Ztl PT1M /media/images/grosseto-panoramica-citta-1.jpg /media/images/thumbs/x600-grosseto-panoramica-citta-1.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 17 Oct 2022 11:06:00 GMT