Prosegue il Festival Internazionale Santa Fiora in Musica

Lunedì 8 agosto Cambria Funky Style e martedì 9 agosto Gomalan Brass Quintet. La XXIII edizione del Festival Internazionale “Santa Fiora in Musica” entra nel vivo.

Santa Fiora: Lunedì 8 agosto, a partire dalle 18 fino alle 21, si esibiranno in uno spettacolo itinerante nel cuore del paese di Santa Fiora "Cambria Funky Style". Ritmo, colori e vitalità. È una formazione esplosiva di fiati e percussioni al servizio del funky e dello swing, in grado di travolgere gli spettatori con il loro entusiasmo contagioso. La band itinerante partirà da Piazza Garibaldi per poi addentrarsi nel dedalo di vie del centro storico di Santa Fiora. Si tratta di uno spettacolo scoppiettante, la lezione delle band di strada di New Orleans ben impressa, improvvisazione, energia e un certo fascino che non guasta di certo. Sarà uno spettacolo non soltanto da ascoltare ma anche da ammirare.

Arrivano dalla provincia di Pisa e sapranno conquistare il grande palcoscenico a cielo aperto di Santa Fiora. Per gli spettatori sarà impossibile non farsi attirare nella loro rete sonora. Martedì 9 agosto, alle 21.15, sul palco dell’auditorium della Peschiera salirà il Gomalan Brass Quintet Gershwin Night. Composto da Marco Pierobon (tromba), Francesco Gibellini (tromba), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano Ammannati (tuba) e Federico Nicoletta (pianoforte), il Gomalan Brass è gruppo di ottoni eclettico ed estremamente dinamico, nato nel 1999 e costituito da cinque raffinati musicisti. Grazie all’avvincente sinergia tra abilità esecutiva e coinvolgimento teatrale, cifra distintiva del quintetto, il Gomalan Brass si destreggia con disinvoltura all’interno di un repertorio vastissimo, che spazia dal rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni nel repertorio della musica leggera. Lo spettacolo proposto e continuamente rinnovato, la riconosciuta qualità musicale e la particolare verve istrionica dei componenti del quintetto, da più di vent’anni conquistano pubblico e critica di tutto il mondo. Regolarmente presente nelle più importanti sale da concerto e festival italiani, il Gomalan Brass si è esibito anche in Nord e Sud America, Europa e Asia.

Ricordiamo che è inoltre possibile prenotarsi, fino a esaurimento posti, per tre concerti del Festival: Gomalan Brass Quintet (9 agosto), Morgan (21 agosto), Fabrizio Bosso Quartet Plays Stevie Wonder(22 agosto). I concerti sono a ingresso libero.

Si può prenotare chiamando l’ufficio turistico di Santa Fiora: (+39) 0564 97 71 42 Da lunedì a mercoledì: dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 18.30. Da venerdì a domenica: dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 19.30. Per scoprire tutti i concerti del Festival visita www.santafiorainmusica.com Il Festival Santa Fiora in Musica è organizzato da Santa Fiora Fondazione Cultura e dal comune di Santa Fiora, con la collaborazione della Filarmonica Gioberto Pozzi, tra i partners ci sono Regione Toscana e Provincia di Grosseto. Grazie al contributo del Comune di Santa Fiora e di Coop Unione Amiatina gli spettacoli quest'anno sono totalmente gratuiti.