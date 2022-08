Dal primo agosto inoltre sono aperte le prenotazioni per i concerti gratuiti di Gomalan Brass Quintet, Morgan e Fabrizio Bosso



Santa Fiora: La XXIII edizione del Festival Internazionale “Santa Fiora in Musica” è pronta a iniziare. L’apertura del Festival, mercoledì 3 agosto, alle 21.15 all’Auditorium della Peschiera, è stata affidata all’Italian Brass Band, la più famosa brass band italiana, diretta dal maestro Giuseppe Saggio. La band ricalca l’organico della tipica “British-style brass band” ed è composta da musicisti provenienti da orchestre e bande ministeriali che si onorano di far parte di questo gruppo, rappresentando con orgoglio l’Italia nel mondo. L’Italian Brass Band ha vinto in 4 anni ben 6 premi nazionali e internazionali ed ha collaborato con solisti di fama mondiale e celebri direttori. Nel 2017 è stato inciso il primo CD che, onorando l’Italia con 9 ouvertures di G. Verdi ha ottenuto lodevoli apprezzamenti e recensioni a livello internazionale. Ingresso libero.

Giovedì 4 agosto, alle 21.15, sempre all’Auditorium della Peschiera si svolgerà il concerto dell’Orchestra Regionale Toscana, diretta da Daniele Giorgi e saranno eseguite: Johannes Brahms. Serenata n.2 op.16 e Felix Mendelssohn-Bartholdy / Sinfonia n.4 op.90 ‘Italiana’. Fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze, l’Orchestra Regionale della Toscana è considerata una tra le migliori orchestre in Italia. L’organico medio è di 44 musicisti che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche. L’Orchestra ha sede a Firenze, al Teatro Verdi dove presenta la propria stagione di concerti. In oltre 40 anni di attività l’orchestra ha calcato i più importanti palcoscenici d’Italia, sale europee e d’oltreoceano. La sua storia artistica è segnata dalla presenza e dalla collaborazione con musicisti illustri come Salvatore Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Yuri Bashmet, Frans Brüggen, Myung-Whun Chung, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Eliahu Inbal, Yo-Yo Ma e Uto Ughi. Il concerto prevede un biglietto di 5 euro.

Inoltre, dal primo di agosto fino a esaurimento posti, sono aperte le prenotazioni per tre concertivdel Festival: Gomalan Brass Quintet (9 agosto), Morgan (21 agosto), Fabrizio Bosso Quartet Plays Stevie Wonder (22 agosto). I concerti sono a ingresso libero. Si può prenotare chiamando l’ufficio turistico di Santa Fiora: (+39) 0564 4077 142 /// (+39) 349 72 01 387 Da lunedì a mercoledì: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 - Da venerdì a domenica: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 - Giovedì l’ufficio è chiuso.

Per scoprire tutti i concerti del Festival visita www.santafiorainmusica.com