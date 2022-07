Dal 24 luglio al 28 agosto. Concerti, masterclass di ottoni, violino, viola e laboratori musicali per bambini e ragazzi

Santa Fiora: Il paese bandiera arancione del Touring Club e tra i borghi più belli d'Italia, è pronto ad ospitare la XXIII° edizione del Festival Internazionale “Santa Fiora in Musica”. I concerti si svolgeranno prevalentemente all'Auditorium della Peschiera ma non mancheranno live in luoghi suggestivi ed intimi, ad esempio nella splendida piazza del Borgo, incastonata nel centro storico del paese amiatino. Dalla musica classica a quella popolare, dal jazz e pop rock fino al funky, il Festival propone 11 concerti per promuovere una cultura dell'ascolto consapevole e di qualità, ciò a conferma di quanto Santa Fiora sia il borgo della musica per eccellenza.







Sul palco, come ormai questo Festival ha abituato i suoi spettatori, saliranno grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale. Tra i big quest'anno spiccano Morgan, Paolo Benvegnù con l'Orchestra Multietnica di Arezzo e il trombettista Fabrizio Bosso. Questa nuova edizione del Santa Fiora in Musica si porta con sé anche un messaggio d’attualità, infatti non è un caso che sia stata individuata una cornice tematica. Il tema che quest'anno sarà il trait d'union di tutti gli spettacoli è l'acqua. Sul monte Amiata la risorsa idrica trova le sue origini nelle sorgenti che sgorgano, incessantemente da secoli, a monte dei paesi amiatini e che sono sinonimo di vita e prosperità per centinaia di migliaia di abitanti.

“Le note prodotte dagli artisti che quest'anno si esibiranno sui nostri palcoscenici le abbiamo pensate come delle armonie sull'acqua, questo non solo perché molti dei concerti si svolgeranno all’auditorium della Peschiera, a due passi dalla suggestivo invaso medievale costruito durante il dominio degli Aldobrandeschi, ma perché, da quest'anno, oltre all'identità musicale del festival, che ormai è ben consolidata, vogliamo far conoscere anche il volto più sociale della manifestazione. Abbiamo pensato di individuare, per ogni edizione, un tema caratterizzante. L’acqua, e dunque il suo enorme valore, sarà il fil-rouge dell’edizione di quest’anno. La scelta è ricaduta su questo elemento per una questione geografica, in quanto Santa Fiora è luogo di sorgenti, e perché le cronache di questi mesi ci richiamano a un consumo sempre più responsabile della risorsa idrica. Ogni concerto sarà anticipato da un breve momento di letture dedicate all'acqua. Crediamo nella grande potenzialità della musica, auspichiamo che il Festival possa anche far riflettere. Guardando al cartellone, sono molto soddisfatto, anche quest'anno avremo artisti di altissimo livello”. Ha detto Alessandro Ciaffarafà, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura.





“Con questa nuova edizione torniamo a respirare l'aria del Festival che desideriamo, fatto di grandi nomi, virtuose realtà musicali locali e soprattutto il ritorno al festival comunitario. Santa Fiora in Musica è il frutto dell'intenso lavoro di molti nostri cittadini che, legati tra loro dalla passione per la musica, riescono tutti gli anni a organizzare un Festival sempre nuovo e originale. Nelle sue ventitré edizioni questo appuntamento è cresciuto, facendo crescere al contempo anche la sensibilità del nostro borgo nei confronti della musica. Oggi rappresenta il connubio ideale tra musica e territorio, in grado di essere molto apprezzato anche dai turisti che in estate visitano Santa Fiora”. Ha detto Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora.

“Abbiamo mantenuto un'impostazione del festival molto varia, cercando di dare spazio a varie componenti. Santa Fiora in Musica non è solo un festival che riguarda la musica classica ma che abbraccia molte discipline. Si passa dall'Orchestra Regionale della Toscana a jazzisti di grande caratura come Fabrizio Bosso e Nico Gori. Anche quest'anno sul palco saliranno grandi nomi, come ad esempio Morgan. Un occhio di riguardo, come sempre, agli ottoni che sono la spina dorsale del nostro Festival”. Addetto il maestro Andrea Conti, direttore artistico del festival e 1° trombone dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.





Quest'anno gli organizzatori hanno pensato a un pre-festival, così da prendere per mano il pubblico e avvicinarlo lentamente ai concerti d'agosto. La serata d’anteprima, domenica 24 luglio, alle 21.15, all'Auditorium della Peschiera ha in programma il concerto dell'Arcadia Wind Orchestra and Choir, diretta da Luca Morgantini e che proporrà “Walt Disney in Musica”. Lo spettacolo è stato organizzato dalla locale Filarmonica Gioberto Pozzi. L'apertura vera e propria del Festival, mercoledì 3 agosto, alle 21.15 all'Auditorium della Peschiera, è stata affidata all'Italian Brass Band, la più famosa brass band italiana, diretta dal maestro Giuseppe Saggio. Seguiranno fino al 22 agosto, 9 concerti, inoltre dal 22 al 28 agosto, tornano le masterclass di ottoni, con lezioni di tromba, trombone, corno e tuba e lezioni di perfezionamento di violino e viola che potranno essere seguite dagli studenti iscritti e dagli uditori del Festival. Spazio, infine, anche per i più piccoli con il laboratorio musicale Interattivo a cura di Laura de Mariassevich (Settore educational Accademia Nazionale di Santa Fiora) e Silvana Dolce (Orchestra Nazionale di Santa Cecilia).

Il Festival Santa Fiora in Musica è organizzato da Santa Fiora Fondazione Cultura e dal comune di Santa Fiora, con la collaborazione della Filarmonica Gioberto Pozzi, tra i partners ci sono Regione Toscana e Provincia di Grosseto.