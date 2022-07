World Kissing Day: ad Artemare Club i baci dei marinai

Monte Argentario: Il 6 luglio è “Il World Kissing Day – la Giornata Mondiale del Bacio” e Artemare Club perché questo contatto non diventi un “amarcord” per varie cause, lo celebra alla marinara con l’esposizione di opere in tema della sua collezione nella propria sede nel Corso antico di Porto Santo Stefano tra cui il bacio più famoso al mondo l’immagine di Alfred Eisenstaedt tra un marinaio e un'infermiera in una Times Square affollata e festante scattata nel 1945, che diventò il simbolo della fine del secondo conflitto mondiale.







Il mare è senza dubbio uno dei luoghi più suggestivi dove baciarsi, infatti si stanno moltiplicando le Kiss Zone nei comuni costieri, aree che invitano gli innamorati a baciarsi magari con le tenui luci del tramonto. Artemare Club con il suo splendido e romantico affaccio sul lungomare Giugiaro è uno di questi e per la Costa d’Argento suggerisce la via dei Fari a Porto Santo Stefano, chiamata anche “la via degli innamorati” dove sono nati nel tempo tanti amori duraturi, passeggiata che gode di una vista di mare spettacolare con la presenza di ben due fari storici che fanno tornare alla mente le bellissime parole della canzone “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni del 1972 “...un bacio a labbra salate il fuoco quattro risate e far l'amore giù al faro, ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero”.

Ha vinto il premio “Artemare Club World Kissing Day 2022”, due berretti/cup rosa e azzurro da barca e da mare con il guidone dell’Associazione per la fotografia più bella e spontanea ricevuta, una bellissima e simpatica coppia, Lei di Porto Santo Stefano figlia di un grande marinaio e Lui di Orbetello gommonauta e pescatore, importante esempio di volersi bene intercomunale, con una foto di un bacio improvviso, inaspettato ma con tanto affetto. Si ricorda che per partecipare al premio annuale basta inviare una o più foto in tema a artemareclub@gmail.com e tanti baci per il 6 luglio!