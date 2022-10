Whirlpool Siena, On.le Fabrizio Rossi (FDI): “Gli operai scendono in piazza"

Il coordinatore regionale Toscano: “L’azienda faccia chiarezza su reali intenzioni dello stabilimento senese”



Siena: “Piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori dello stabilimento senese della Whirlpool che martedì 18 ottobre sono scesi in piazza a Siena per protestare contro le decisioni adottate dalla multinazionale internazionale e rivendicare i propri diritti e per conoscere quali saranno le prospettive e il futuro”, è quanto afferma l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Toscana-FDI.

“Fratelli d’Italia con i propri parlamentari, non appena sarà insediato il nuovo governo, prenderà subito in esame la situazione non solo sul futuro dello stabilimento senese, ma anche degli altri sparsi in Italia, adoperandosi per mettere davanti ad un tavolo tutte le parti interessate, per iniziare così il giusto percorso e trattativa che occorre in situazioni delicate come quella che ha colpito i lavoratori senesi”, conclude l’On.le Fabrizio Rossi.