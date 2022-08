"Waves of Music", rassegna musicale in riva al mare ritorna con Zarrillo

Porto Ercole: Ritorna come ogni estate “Waves of Music”, la rassegna musicale in riva al mare, ideata dal Bar del Porto, giunta alla sua quarta edizione. Negli anni molti artisti si sono esibiti nel dehor sul mare, tra gli altri Luca Barbarossa, Tosca, Danilo Rea, Fabio Concato ed artisti come Tony Momrelle, Bungaro, Karima, Greta Panettieri ed Eleonora Bianchini.

Il 26 Agosto alle 22:30 vedrà esibirsi Michele Zarrillo in “Blu tour”, spettacolo emozionante in cui celebrerà 40 anni dall’uscita di “UNA ROSA BLU’. Michele Zarrillo allieterà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni che ripercorrerà i suoi successi da “Una rosa blu” che ha compiuto 40 anni, a La notte dei pensieri, L’elefante e la farfalla, Cinque giorni. Con lui sul palco Roberto Guarino alle chitarre. Zarrillo è uno dei cantautori più noti ed un grande interprete della scena musicale italiana. Firma brani anche tra gli altri per Renato Zero e Ornella Vanoni. Nel corso degli anni ha narrato nelle sue canzoni in modo molto personale ed autentico storie di quotidianità, di rapporti personali, di emozioni. Momenti musicali che hanno consacrato l’amore del suo pubblico.

L’Artista è nato a Roma nel 1957. Esordisce artisticamente negli anni ‘70 come chitarrista, fondando i “Semiramis”, e negli anni successivi si rivela come autore di grande talento. Da lì a poco, comincerà ad interpretare le sue canzoni, vincerà un festival di Castrocaro (1979) e poi Sanremo (sono ben 13 le sue partecipazioni e una vittoria nella categoria Nuove Proposte nel 1987 con “La notte dei pensieri”) e le hit in classifica: ad oggi ha venduto oltre quattro milioni di dischi. In particolare “Una rosa blu”, ottengono un nuovo strepitoso successo arrivando a quota 600.000 copie di vendite che, aggiunte a oltre 120 concerti effettuati in pochi mesi, portano alla definitiva consacrazione dell’artista. La prenotazione è obbligatoria.

PER INFO E PRENOTAZIONI: BAR DEL PORTO Lungomare Strozzi, 6, Porto Ercole, 58018 Tel: 0564 819000 - 347 3830876 - bardelporto@caffemauroretail.com - https://bardelporto.cafe/