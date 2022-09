Politica Voto. La Maremma in parlamento con Fabrizio Rossi e Simona Petrucci 26 settembre 2022

26 settembre 2022 200

200

Redazione Grosseto: Anche in Maremma, come nel resto d'Italia, trionfa Fratelli d'Italia e porta i suoi esponenti alla Camera e al Senato.

Vanno in parlamento Fabrizio Rossi e Simona Petrucci. (grafiche www.interno.gov.it )







Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Voto. La Maremma in parlamento con Fabrizio Rossi e Simona Petrucci Voto. La Maremma in parlamento con Fabrizio Rossi e Simona Petrucci 2022-09-26T08:24:00+02:00 125 it Voto. La Maremma in parlamento con Fabrizio Rossi e Simona Petrucci PT1M /media/images/rossi-petrucci-10.jpg /media/images/thumbs/x600-rossi-petrucci-10.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 26 Sep 2022 08:24:00 GMT