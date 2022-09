Cronaca Voto. Affluenza alle ore 12:00 poco sopra al 19%. Hanno già votato diversi big locali 25 settembre 2022

Franco Ferretti In provincia di Grosseto il dato dell'affluenza alle 12:00 risulta più alto della media nazionale Grosseto: L'Affluenza registrata alle ore 12:00 per le elezioni politiche al Parlamento italiano del settembre 2022, all'incirca a livello Italia è risultata in linea con quelle del 2018. Alle ore 12:00 di oggi aveva già votato un elettore su cinque, con un dato che si attesta appena sopra il 19%.

In provincia di Grosseto il dato dell'affluenza ai seggi è leggermente più alto di quello nazionale, con punte di oltre il 20-21% in molti comuni maremmani. Nel comune di Grosseto il dato dell'affluenza delle 12:00 è stato del 21,95%. Nel collegio della Toscana che interessa le provincie di Grosseto, Siena, Arezzo e Livorno hanno già votato alcuni candidati: ha votato Fabrizio Rossi, candidato Uninominale alla Camera (Grosseto-Siena), Silvio Franceschelli, candidato Uninominale al Senato (Grosseto-Siena-Arezzo), Mario Lolini, candidato Plurinominale Camera (Grosseto-Siena-Arezzo-Livorno).





Nella sequenza delle foto sopra: Fabrizio Rossi, Silvio Franceschelli, Mario Lolini, mentre sono al seggio per effettuare le operazioni di voto. Nella precedente tornata relativa alle politiche del 2018, alle ore 12:00 aveva votato alla Camera il 19,18% degli elettori. Con la nuova legge elettorali i parlamentari da eleggere sono, tra Camera e Senato, in tutto 600, con un taglio 345 rispetto al 2018. Fonte dati: http://www.prefettura.it/grosseto/elezioni/Elezioni_politiche_2022_affluenza_e_risultati-14733326.htm



