Volontariato, il Comune approva l'avviso pubblico

Acquapendente: Il Comune di Acquapendente approva avviso pubblico per lo svolgimento dei servizi di volontariato comunale in forma singola. Consultabile sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” è rivolto a cittadini con età superiore a 18 anni, prevede attività che dovranno essere ricomprese in quelle di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.

Nell’ambito di quella a denominazione sociale, culturale, artistico, ricreativo:

Assistenza e trasporto di persone anziane e con mobilità ridotta per esigenze quotidiane; Accompagnamento alunni a scuola; Assistenza agli alunni all’esterno delle scuole pubbliche; Assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani ed alle persone con disabilità; Realizzazione di commissioni varie sostegno di persone disagiate; Supporto all’organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative; Assistenza ed animazione per giovani e bambini; Supporto e collaborazione con la Polizia locale per i servizi di regolamentazione dei flussi durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile.

Nell’ambito di quelle a tutela e salvaguardia dell’ambiente:

Manutenzioni di aree pubbliche; Vigilanza e pulizia strade, vie, Piazze e marciapiedi.

Ed, infine, ambito di attività a carattere amministrativo e gestionale:

Assistenza all’accesso ai servizi comunali (sito comunale, siti utili, biblioteca eccetera); Attività di supporto amministrativo e burocratico a uffici e servizi comunali, anche in disbrigo pratiche, ad esclusione del volontariato politico.