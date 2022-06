Volley, 'Final-Four' per le U13 della Consani Grosseto

Grosseto: Era Domenica 9 Giugno del 2019 quando Roberta Colella con la sua squadra (Beauty Center), disputarono la Finale Regionale Under 13 qualificandosi al sesto posto su 9 squadre! Ed eccoci 3 anni dopo con Ilaria Colella e con il suo TEAM under 13 Luca Consani che questa Domenica, disputerà la stessa Finale Regionale.

La storia si ripete. Cambia solo la sorella! Questa volta sarà una FINAL FOUR con le seguenti squadre: Pallavolo Monsummano per il CT Appennino, Ariete Prato per il CT Firenze, Il Giotti Victoria Volley per il CT Etruria e la Luca Consani Grosseto per il CT Basso Tirreno. I primi incontri saranno la mattina alle ore 10.30: Pallavolo Monsummano VS Ariete Prato nella tensostruttura a Castellina in Chianti e Luca Consani Grosseto VS Giotti Victoria Volley a Siena nell'impianto del CUS. Le finali si svolgeranno dalle ore 16.00 al Palafrancioli di Colle Val d'Elsa.

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta facebook sulle pagine della Pallavolo Grosseto.