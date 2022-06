ViviAmo Follonica, ultimo appuntamento nell'ex Ilva

Appuntamento per sabato 11 giugno



Follonica: Termina con l'appuntamento di sabato 11 giugno il processo partecipativo legato all'approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo. Per promuoverlo sono state pensate cinque giornate che si sono svolte nei mesi scorsi durante le quali sono state organizzate diverse attività sia per i più piccoli che per gli adulti. Gli incontri sono stati funzionali alla formazione degli strumenti di programmazione territoriale della città. Gli eventi vedono la partecipazione del Politecnico di Milano e della cooperativa Arcobaleno. L'evento di sabato prossimo prevede concerti e attività curate dall'associazione culturale Kansassìti, dal Cantiere Cultura e dalla cooperativa Arcobaleno.

Terminano sabato prossimo 11 giugno, alle 18 nell'Ilva, gli incontri organizzati per portare in giro per Follonica il processo partecipativo con il quale il Comune vuole coinvolgere le cittadine e i cittadini nella formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo. Per agevolare l'informazione e la partecipazione nei mesi scorsi sono state organizzate cinque giornate in giro per la città con attività pensate sia per i più piccoli che per gli adulti. "ViviAmo Follonica" è un modo per conoscere la città da un'altro punto di vista, svolgendo anche alcune attività all'aria aperta e, contemporaneamente, conoscere, riflettere e intervenire sulla Follonica del futuro.

L'ultimo appuntamento con ViviAmo Follonica è quello di sabato prossimo all'interno dell'ex Ilva. Lì si potrà vedere il masterplan dell'area che presto verrà rinnovata e si potrà dialogare con il Politecnico di Milano. L'associazione Kansassìti organizzerà lo spettacolo live "Il Conciorto", di Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini, autori delle musiche del film. I due suoneranno dal vivo strumenti musicali elettronici composti da ortaggi e verdure. Sempre all'interno dell'Ilva si terranno le prove aperte del Coro Goitre e il Cantiere Cultura renderà pubbliche le prove del Laboratorio dello Spettacolo. Con la Biblioteca della Ghisa saranno invece organizzate letture per bambine e bambini e la scuola di musica Bonello Bonarelli porterà uno spettacolo in Fonderia 1. Alle giornata di ViviAmo Follonica di sabato parteciperà anche la cooperativa Arcobaleno, che porterà in giro per l'Ilva la sua web radio. Infine di fronte al Magma verrà organizzato un laboratorio di fusione per le famiglie.