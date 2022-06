“Vivi la musica, pensa al pianeta”

Festa della Musica, anche a Castiglione all’insegna dell’ecosostenibilità



Castiglione della Pescaia: Il 21 Giugno 2022 torna la festa della Musica a Castiglione della Pescaia. In tutta la Penisola sono più di 12mila i musicisti che nel giorno del solstizio d’estate animeranno le piazze e le strade, i palazzi e i musei, i cieli e le stazioni, i centri e le periferie, gli ospedali e le carceri di oltre 700 città in tutta Italia. In Maremma protagonista è Castiglione della Pescaia grazie a un ricco cartellone musicale messo a punto dal Centro Commerciale Naturale del comune grossetano. A partire dalle 19 fino alle 24 vie, piazze e terrazze sul mare si animeranno con musica blues, rock’n’roll, disco, Italian rock e molto altro ancora.

Ad aprire la serata “In Duo”, Filippo Gentile e Silvio Parisi in acustico, Chris Conti e Luca “Lux” Simoni, Namara ed Enrico Mega. Alle 19:30 il primo assaggio di rock’n’roll con i the Shakers, a seguire i 21 Grammi.

Grande evento della serata la reunion dopo 20 anni di una storica band di castiglionesi DOC, gli AFMA dalle 22 in Via Montebello. Gli special guest della serata saranno invece i DELTA BLUES TRIO, una blues band salentina i classici della black music rivisitati in chiave acustica. Non un unico grande concerto, ma numerosi piccoli live, artisti che perlopiù sono di Grosseto e provincia. Un modo dunque per promuovere cantautori e band locali, con un occhio anche alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. L'edizione 2022 della Festa della Musica si ispira al tema “Recovery Sound Green Music” e si caratterizza con l'obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l'ambiente. Il 21 giugno, anche a Castiglione della Pescaia, sarà una giornata sia di musica ma anche un momento dedicato alla cura ambiente, quest'ultimo un tema molto caro al comune di Castiglione della Pescaia e ai suoi abitanti. Tutti i concerti saranno gratuiti, i vari concerti saranno nel centro storico, facilmente raggiungibili dai diversi accessi del paese e soprattutto, in linea con la politica e filosofia della festa. Un evento patrocinato dal Comune di Castiglione della Pescaia.