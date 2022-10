"Vivi di sentieri" un progetto a sostegno di donne vittime di abusi

Scarlino: L'associazione AsiniAmo APS di Scarlino dal 2009 si occupa di Interventi Assistiti con gli Asini, questa primavera grazie al sostegno economico della Fondazione CR Firenze ha dato vita ad un progetto a sostegno di donne vittime di abusi, il progetto "Vivi di sentieri".

«“Vivi di sentieri” è giunto a conclusione - commentano dall'Associazione - ed è tempo di riflessioni. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del nostro progetto, in primis la Fondazione CR Firenze che ha scelto di sostenerci economicamente. Con gratitudine, guardiamo a quanti hanno riconosciuto il valore socioculturale della nostra proposta, in particolare l’Associazione Antiviolenza Olympia De Gouges di Grosseto che ha creato un ponte tra noi e le partecipanti. La nostra riconoscenza va anche all’Ente Agricolo-Forestale Regionale "BANDITE DI SCARLINO" che ha messo a disposizione gli spazi dove si sono svolti gli incontri e infine, ma non in ordine di importanza, con immenso amore, ringraziamo tutti i nostri asini che con rara sensibilità e pazienza ci hanno sempre accompagnato in questo intenso percorso.

In sostanza è stato possibile creare un vero spazio di connessione e scoperta reciproca, integrando e facendo dialogare tra loro competenze diverse. Orchestrare attività esperienziali di tipo somatico ed esperienze di relazione con l’asino ha generato un humus, che è stato armonico e di grande supporto per tutti. L’atmosfera è stata spesso densa, sempre rispettosa, a tratti giocosa e spesso emozionante.

Abbiamo creduto fin dall’inizio nel valore sociale di questo progetto e la risposta ricevuta con annessa richiesta di proseguire il percorso ne sono una conferma.

Per concludere, tanta gratitudine a chi ha reso possibile tutto ciò».