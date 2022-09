“Vite incrociate”, presentazione del libro di Annarita Boschetti

Mercoledì, 7 settembre, al Bastion Contrario - Cassero Senese - Grosseto



Grosseto: Tre racconti di donne che affrontano il proprio destino nella prima pubblicazione della giornalista al debutto come autrice di narrativa. Il libro “Vite incrociate” (Porto Seguro Editore 2022) sbarca anche a Grosseto. Si svolgerà infatti il prossimo 7 settembre, ore 19, presso il locale Bastion Contrario, la presentazione dell'opera prima realizzata dalla giornalista Annarita Boschetti.

Alla sua prima esperienza in ambito narrativo, in questa pubblicazione l’autrice chiusdinese presenta tre racconti, tre storie di donne, ognuna alle prese con eventi della vita, a volte attesi e a volte inaspettati, che cambiano il corso del destino. La storia di una malattia che avanza in modo inesorabile, gli avvenimenti di un passato lontano che tornano a bussare alla porta e l’incontro improvviso con un destino che confonde i confini della vita e della morte. “Le protagoniste di queste storie - spiega l’autrice - affrontano percorsi diversi in cui vengono messe alla prova e dove a volte le difficoltà sembrano insuperabili. Il finale - conclude - può sembrare già scritto ma in realtà non è scontato. Avversità e rinascita si intrecciano in ognuno di questi racconti”. All’iniziativa di mercoledì interverranno l'autrice, la casa editrice Porto Seguro e la giornalista Maria Del Vecchio che introdurrà l'evento e leggerà nel corso della presentazione alcuni passi tratti dai racconti contenuti nel libro.

Nella foto, l’autrice Annarita Boschetti (Studio fotografico FotOfficina di Pamela Bralia)