Visitare l’Oman grazie ai Mondiali del Qatar

I Mondiali del Qatar sono alle porte e, nonostante l’Italia non si sia qualificata spezzandoci il cuore, sono molti gli appassionati che seguiranno il torneo e si metteranno in viaggio per assistere a questa speciale competizione dal vivo. Sapevate che un biglietto per una partita dei Mondiali vale anche come visto per visitare l’Oman? L’ideale per combinare una o più partite di calcio con un viaggio in questa perla sconosciuta del Medio Oriente.



I Mondiali in inverno

I tifosi di tutto il mondo hanno dovuto aspettare a lungo, ma finalmente ci siamo: stanno per cominciare i Mondiali. Poiché quest’anno si giocherà in Qatar, dove le temperature sono notoriamente alte, il torneo è stato spostato in inverno, non senza polemiche. La FIFA ha annunciato che sono stati venduti oltre 23,5 milioni di biglietti. Francia, Gran Bretagna, Brasile, Stati Uniti e Argentina sono i Paesi che hanno venduto il maggior numero di biglietti a tifosi e appassionati.

In vista del torneo, che inizierà il 20 novembre con la sfida tra i padroni di casa e l’Ecuador alle 18 ora italiana, i Paesi limitrofi del Qatar hanno adottato le misure necessarie per agevolare i viaggiatori che si sono assicurati dei biglietti per una o più partite dei Mondiali e invogliarli a visite turistiche extra. L'Oman è uno di questi.

Un biglietto che fa da visto per l’Oman

La società Oman Airports, che gestisce tutti gli aeroporti civili dell'Oman, ha recentemente annunciato che tutti coloro che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per una partita dei Mondiali del Qatar possono utilizzare lo stesso come visto d'ingresso per l'Oman. Pertanto, chi vuole prolungare il viaggio in Medio Oriente e visitare anche l’affascinante e sottovalutato Sultanato dell’Oman, non dovrà richiedere un visto specifico per poter fare ingresso nel Paese.

Inoltre, Oman Airports e le autorità omanite hanno lavorato insieme a un piano di rilancio del turismo nel Paese. A tal fine, metteranno a disposizione hotel e voli charter a prezzi ridotti per i tifosi che soggiorneranno a Muscat, la capitale dell’Oman. Con l’introduzione dell'esenzione dal visto per i tifosi provenienti da tutto il mondo, le autorità sperano in un maggior numero di turisti in Oman rendendolo una destinazione turistica ideale per l'inverno.

Niente Mondiali? Viaggia in Oman con un visto

Chi non è riuscito a comprare un biglietto, o è stato scottato dalla mancata qualificazione ma desidera comunque organizzare un viaggio in Oman, non deve certo preoccuparsi. Viaggiare in Oman è possibile, ma è necessario richiedere un visto per soggiornare nel Paese per più dei 14 previsti dall’esenzione per 103 Paesi tra cui l’Italia e gli altri componenti dell’Unione Europea. Il visto all’arrivo non è più disponibile già da diversi anni, ma esiste il visto Oman elettronico per il quale i viaggiatori italiani soddisfano generalmente i requisiti. Il costo di un visto elettronico per l’Oman varia a seconda della durata del viaggio e della possibilità di effettuare un singolo ingresso o più ingressi nell’arco di dodici mesi.