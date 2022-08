Visita guidata con il FAI a Scansano, accompagnati dal pittore Dino Petri

Venerdì 12 agosto, alle 18 e 30, in piazza Garibaldi. A seguire cena e concerto del Grey Cat Festival



Scansano: Alla scoperta di Scansano con il FAI: venerdì 12 agosto, alle 18 e 30, in piazza Garibaldi, è previsto il ritrovo per partecipare alla “Passeggiata nella Contrada del Dentro”, una visita guidata accompagnati da un narratore di eccezione, il pittore Dino Petri, che ci farà conoscere le arti, i mestieri e la vita minuta che veniva condotta fino alla metà del secolo scorso a Scansano e non solo. La visita proseguirà al Museo della Vite e del Vino accompagnati da una scansanese doc: Anna Dottori di Sentieri di Toscana. Per partecipare è richiesto un contributo alla delegazione Fai di 5 euro.

Per la visita guidata del FAI è consigliata la prenotazione contattando il seguente numero 3391033586.

Nello stesso giorno per chi volesse è possibile anche partecipare alla serata organizzata da Vignaioli del Morellino di Scansano in collaborazione con il Grey Cat Jazz Festival che prevede due modalità di partecipazione: alle ore 20 degustazione vini con visita guidata della cantina, apericena e intrattenimento musicale a 25 euro; oppure alle 21 e 30 degustazione vini con visita guidata della cantina e concerto senza apericena a 12 euro. Questa volta sul palco della cantina salirà il Carla Marciano Quartet. Carla Marciano, considerata tra i migliori talenti del jazz europeo, insieme al quartetto stabile, composto da alcuni tra i maggiori musicisti del panorama nazionale, ossia Alessandro La Corte al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria, interpreteranno brani dall’album Psychosis - Homage to Bernard Herrmann, riconosciuto dalla critica come uno dei dischi più apprezzati dell’anno.

Per il concerto e la cena la prenotazione è obbligatoria al seguente link: www.visit.vignaiolidiscansano.it