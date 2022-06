Virtus Maremma, 1° Torneo per la Vita a Roccatederighi

Roccatederighi: Nella giornata di sabato 11 giugno, davanti ad una bella cornica di pubblico, si è svolta a Roccatederighi, allo stadio Cecchi Gori, la prima edizione del Torneo per la Vita riservata alla categoria Primi Calci 2013-2014.



La manifestazione è stata organizzata dalla Virtus Maremma in collaborazione con il Movimento per la Vita sezione regionale Toscana e il Cesvot, hanno partecipato oltre alla Virtus Maremma, Massa Valpiana, Manciano e Terranuova Traiana, sono stati premiati tutti i bambini partecipanti dall'assessore regionale Leonardo Marras e dal presidente della provincia e sindaco del Comune di Roccastrada Francesco Limatola.

«È quasi superfluo dire che non si tratta di un torneo in cui è importante l’aspetto agonistico - spiega Luca Papini Responsabile della Comunicazione Virtus Maremma – quello che conta è lo stare insieme dei bambini, degli allenatori, delle associazioni sportive, delle famiglie, delle amministrazioni coinvolte, tutti uniti dai valori dello sport, dell’amicizia, della vita. Ringraziamo per la collaborazione e per aver contribuito alla manifestazione il Movimento per la Vita sezione regionale Toscana e il Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana, con il patrocinio della Provincia di Grosseto. Il movimento per la Vita è una organizzazione di volontariato no-profit che offre servizi per la tutela della maternità aiutando le madri e le famiglie in difficoltà con lo scopo che ogni vita, fin dal suo primo istante, possa essere liberamente accolta da ogni donna, nonostante le condizioni avverse attraverso consulenze morali, psicologiche, mediche e legali nonchè un sostegno economico e procurando beni di prima necessità, perché aiutare concretamente chi è in difficoltà serve a dare una speranza per un futuro migliore».

La Virtus Maremma ringrazia a tutte le società partecipanti, i giocatori e genitori per questa bella giornata di sport e divertimento, un ringraziamento alla Società Alta Maremma che ci ha ospitato nel bellissimo impianto sportivo Cecchi Gori di Roccatederighi.