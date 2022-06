Vino, sapori toscani e musica al Podere San Sebastiano

Giovedì 23 giugno il primo appuntamento con Wine not, una rassegna di eventi per gli amanti del vino in collaborazione con la cantina Begnardi.



Castiglione della Pescaia: È tutto pronto al Podere San Sebastiano per dare il via a Wine not, il primo di tre appuntamenti in collaborazione con la cantina Begnardi organizzati per l’estate 2022 e pensati per gli amanti del vino e dei sapori di Maremma. Un evento al tramonto, vicino al mare e in campagna che si svolgerà nella piazzetta del borgo dell’agriturismo che si trova sulla strada provinciale delle Padule 3 a Castiglione della Pescaia.

Un’idea nata da Emma Raffi, la titolare di Podere San Sebastiano per proporre non solo ai suoi ospiti, ma anche agli esterni serate all’insegna del buon vino toscano e alla scoperta dei sapori della nostra terra.





Durante la serata è prevista la degustazione guidata da Alessandro Begnardi di tre diversi calici di vino, un DOC Maremma Toscana Vermentino, un IGT Toscana Rosato e un DOC Montecucco Rosso, che saranno accompagnati da formaggi locali, marmellate, salumi toscani, pappa al pomodoro, bruschette con olio extravergine d’oliva e pinzimoni con le verdure dell’orto di famiglia. Una filosofia legata al km zero che propone sapori autentici. A fare da atmosfera ci sarà tanta buona musica, l’aria di campagna ed il tramonto castiglionese.





La serata di giovedì 23 giugno avrà inizio alle ore 19.30 ed è necessario prenotare al numero 333 4678291. Posti limitati.

L'organizzatrice e titolare Emma Raffi presenta la serata: «Ho ricevuto in eredità da mio nonno questo podere dell’800 che sto ristrutturando completamente con il mio compagno Alessandro. Vogliamo lasciare intatte e valorizzare le caratteristiche originali del luogo ma con una declinazione contemporanea, fusion».

L'ambiente rispecchia le sue radici italo-svedesi e asiatiche (la mamma è svedese ma la famiglia ha vissuto quasi 30 anni tra asia e maremma) e l'agriturismo è sviluppato come un piccolo borgo circondato da 700 olivi appena piantati alle porte di Castiglione, a solo 1 km dal paese ma allo stesso tempo nella quiete della campagna. Da Giugno sono stati aperti i primi sette appartamenti tra quelli che apriranno prossimamente, tutti caratterizzati da un ambiente esclusivo, con finiture di pregio e Yakuzzi private riscaldate nel giardino del proprio appartamento.





Ad ogni evento sará sempre possibile vedere una serie di opere d’arte e visitare la cantina con vini scelti della zona e degustazione di delizie tipiche prodotte dalla famiglia.