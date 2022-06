Vino in Villa con FAI, due giorni nel segno di degustazioni e cultura

18 e 19 giugno, a Villa Preselle, in località Preselle di Scansano.



Scansano: L'evento “Vino in Villa”, giunto alla terza edizione, torna sabato 18 e domenica 19 giugno con le degustazioni di oltre 200 vini a Villa Preselle, in località Preselle. nel comune di Scansano, arricchite dalle conferenze promosse dalla delegazione FAI di Grosseto che affronteranno il primo giorno il tema della complicità tra Eros e Vino, e il secondo giorno un approfondimento su Villa Leopoldina e Leopoldo di Lorena. In degustazione i vini delle aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia, oltre ai vini della provincia di Grosseto. Parteciperà all’evento la Guida Rosa Rosati Rosè, con Renato Rovetta, che presenta una selezione di vini rosati nazionali.

Il contributo della Delegazione Fai di Grosseto all’evento “Vino in Villa” è da considerarsi come il naturale proseguimento delle Giornate FAI di Primavera 2022 che hanno avuto come protagonista il bel territorio di Scansano. Il programma prevede sabato 18 giugno, alle 17 l’apertura dei banchi di assaggio dedicata agli spumanti, ai bianchi e rosati. Special guest: Top Ten Vermentino Grand Prix. Alle 17 e 30 inizia la conferenza del FAI dal titolo “Complicità tra Eros e vino”, relatore l’architetto Alessandro Innocenti. Durante la degustazione si esibirà la Jazz Band diretta dal Maestro Makarovic. Alle ore 20.30 cena su prenotazione con menù dedicato, a cura di Villa Preselle.

Domenica 19 giugno, alle 17, apertura dei banchi di assaggio dedicati ai rossi, con i Rossi delle Maremma, Morellino di Scansano DOCG, Montecucco DOCG, Rossi DOC e Rossi IGT. Special Guest: Grappe e distillati della Distilleria Nannoni di Priscilla Occhipinti. Alle ore 17,30 si terrà la conferenza a cura del FAI Delegazione di Grosseto, sul tema delle Ville Leopoldine e su Leopoldo di Lorena. Relatore l’architetto Pietro Pettini. Alle 20 e 30 cena su prenotazione con menù dedicato a cura di Villa Preselle.

I vini della provincia di Grosseto saranno presentati dagli assaggiatori diplomati, suddivisi in banchi di assaggi. I vini provenienti da tutta Italia saranno presentati e serviti direttamente dai produttori. Il ticket di ingresso da diritto a tutte le degustazioni desiderate. Il prezzo dei ticket è una giornata 25 euro, abbonamento due giornate 40 euro a persona.

Ingresso ridotto per i Soci FAI, ONAV, AIS, FISAR, SES, FIS e possessori Carta Fedeltà Conad. Una giornata 20; abbonamento due giornate 30 euro a persona.

Info e prenotazioni 328 4120980 oppure contattare il FAI ai seguenti numeri: 339 103 3586- 320 439 8064.