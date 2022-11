Vino: conto alla rovescia per la 31^ edizione di “Benvenuto Brunello”

Attesi nel primo weekend (11-12 novembre) 100 giornalisti e stakeholder nazionali ed esteri



Montalcino: Conto alla rovescia per la trentunesima edizione di Benvenuto Brunello, l’anteprima di presentazione delle nuove annate più lunga d'Italia a cura del Consorzio del vino Brunello di Montalcino. Da venerdì, e fino al 21 novembre, in programma nel chiostro del museo di sant’Agostino del borgo toscano nove giornate di degustazioni con 137 cantine pronte a tenere a battesimo il Brunello 2018 e la Riserva 2017, oltre al Rosso di Montalcino 2021 e gli altri due vini della denominazione: Moscadello e Sant'Antimo.



Novità dell'edizione 2022, il Brunello Day (17 novembre) con i nuovi millesimi che debuttano in contemporanea anche a Londra, Toronto, New York e Los Angeles.

Ad aprire la manifestazione, la stampa nazionale e internazionale, i Master of Wine e buyer e operatori esteri selezionati (11-12 novembre). Tra gli appuntamenti del primo fine settimana dell'anteprima, la presentazione dell'annata 2022 e la rivelazione della piastrella della vendemmia di quest’anno al Teatro degli Astrusi (sabato 12 novembre a partire dalle 17.00), oltre all'assegnazione del premio Leccio d'Oro e - in collaborazione con Aset - del premio Gambelli al miglior enologo under 40.

Benvenuto Brunello prosegue nei giorni successivi con trade (13 novembre), sommelier dell'alta ristorazione (14 novembre), produttori (15 novembre) e winelover (19-20-21 novembre).