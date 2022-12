VIII Memorial Umberto Cavini domenica prossima a Manciano

Manciano: Il mese di dicembre, normalmente , è tempo di consuntivi per l’attività svolta nell’anno che sta per concludersi. Tempo, dunque, di bilanci anche in casa dell’Organizzazione Rosanna Conti Cavini che ha visto l’attività, abbondante e di qualità, della “promoter internazionale” di pugilato impegnata su diversi fronti in questi dodici mesi. E’ stato un anno ricco di soddisfazioni _ afferma la “dama bionda” della boxe _ nel corso del quale la nostra organizzazione è stata impegnata su diversi fronti allestendo riunioni .



“Domenica _ conclude Rosanna Conti Cavini _ ci sarà la chiusura in bellezza sul ring di Manciano con il Campionato European Ubo dei pesi massimi,incontro internazionale di attività ordinaria fpi, tra il campione in carica Eduardo Gisutini e l’avversario maltese Brandon Borg”. Ma l’appuntamento di domenica avrà un sapore particolare per l’Organizzazione in quanto sarà disputata l’ottava edizione del memorial “Umberto Cavini” e perche’ a salire sul ring saranno ben sei ragazzi della gloriosa pugilistica grossetana del presidente Fabrizio Corsini e allenati dal campione del mediterraneo ibf Simone Giorgetti: Gregorio Tambelli, Matteo Spaventi, Dylan Franzoso, Thomas Cambareri; Lorenzo Duranti, Tommaso Samà. Da segnalare, infine, in questo anno i risultati ottenuti a livello giovanile dai “pugili” che frequentano la palestra della “Pugilistica Grossetana-Umberto Cavini”: Gregorio Tambelli campione toscano 2022 nei 63,5 youyh, Lorenzo Duranti campione toscano 57 junior e Tommaso Samà medaglia di bronzo ai campionati Italiani di categoria spessore“, orgoglioso Fabrizio Corsini degli ottimi risultati che stanno ottenendo i ragazzi.





Grazie all’amministrazione comunale di Manciano con il sindaco Mirco Morini, all’assessore al turismo Andrea Caccialupi e al delegato allo sport Roberto Bulgarini, quello di domenica sarà un pomeriggio ricco di grande boxe . La presentazione ufficiale avverrà sabato prossimo presso la sala consiliare alle ore 17

L’evento sarà presentato dal ring announcer Valerio Lamanna e trasmesso in diretta da ms channel sky e in streaming da fighterslife ed inizierà con l’esibizione delle ragazze dell’Happy time, con una performance di fit kid un insieme ginnastica artistica, ritmica acrobatica e danza. Le ragazze hanno ottenuto la qualifica nella squadra italiana agli europei in Ungheria.

In una rapida carrellata vediamo gli impegni che hanno portato il nome di Grosseto sui diversi ring italiani. Iniziato l’anno a Borgo San Lorenzo con il campionato italiano dei pesi mediomassimi che h visto il successo del pugile Vigan Mustafa; ad aprile, poi, questa volta a Firenze, successo della manifestazione con in palio il campionato italiano dei pesi massimi per la vittoria di Eduardo Giustini; il clou è stato a luglio Grosseto dove in una piazza con una cornice davvero unica e con un pubblico eccezionale Simone Giorgetti ha conquistato la cintura nel Campionato Mediterraneo Ibf dei pesi welter. Dopo l’estate l’appuntamento a settembre ha visto di scena la piazza di Piombino con la difesa del campionato italiano dei pesi massimi da parte di Eduardo Giustini; quindi nuovamente a Firenze l’evento internazionale con Fabio Turchi e Eduardo Giustini. Un ring di Scandicci, infine, lo scorso mese, il doppio appuntamento Scandicci con il titolo European Ibf dei pesi mediomassimi e la vittoria di Vigan Mustafa e con il campionato italiano dei pesi leggeri femminili con il successo di Martina Righi.