Viabilità, Marrini: Strisce pedonali scolorite e troppi incidenti, Comune intervenga

Follonica: “In città ormai si verificano con una frequenza disarmante incidenti in cui pedoni vengono investiti e, quindi, è indispensabile che il Comune intervenga con urgenza per riverniciare strisce pedonali ormai consumate e, più in generale, per rifare la segnaletica orizzontale nei punti più nevralgici di Follonica”. Sandro Marrini, consigliere comunale del gruppo misto nella città del golfo, lancia alcune proposte per combattere una delle problematiche che affligge Follonica.

“A prescindere dal fatto che molti automobilisti sono indisciplinati, viaggiano a velocità da Gran Premio nei rettilinei e meriterebbero di essere sanzionati severamente solo per questi motivi, è inammissibile che una città di prim’ordine a livello turistico, secondo centro abitato della provincia per numero di abitanti e che in estate supera le centomila presenze, debba avere una segnaletica orizzontale che è praticamente invisibile – sottolinea Marrini -. Ogni settimana esce sul giornali la notizia di un incidente che ha coinvolto persone che attraversano la strada, anche per il fatto che, spesso, le strisce pedonali, oltre ad essere scolorite, sono posizionate subito dopo una curva, limitando in questo modo persino la visibilità e la prontezza di azione di chi è al volante. Lungi da me giustificare chi provoca un incidente, ma il Comune, molto solerte quando si tratta di ridipingere le strisce blu per i parcheggi a pagamento, deve agire il prima possibile per risolvere una criticità così delicata, soprattutto in inverno, quando il sole cala già nelle prime ore del pomeriggio.”.

“Un’altra mia proposta, sempre legata a questa situazione, è quella di illuminare tutto il tratto delle strisce pedonali con lampioni ad hoc, così come viene fatto non solo a Grosseto, ma anche in tanti altri comuni della provincia – continua il consigliere comunale -, magari posizionando anche un cartello catarifrangente per segnalare l’attraversamento. Inoltre, si potrebbero installare degli attraversamenti pedonali rialzati, in particolar modo nei rettilinei principali di Follonica, così da costringere gli automobilisti a rallentare”.

“Purtroppo, c’è ancora da fare per migliorare la ‘cultura automobilistica’ dei follonichesi, tanto che attraversare le strisce pedonali rimane un’impresa che richiede tempo e pazienza, dato che sono pochi i veicoli che si fermano, però basterebbero piccole accortezze, come ho evidenziato poco sopra, da parte del Comune per rendere la città più a ‘misura di pedone’, in attesa del tanto agognato e aggiornato Piano del traffico – termina Marrini -. Con una segnaletica orizzontale chiara, efficace e ben distinta, non solo si potrebbero evitare gran parte degli incidenti, ma allo stesso tempo Follonica sarebbe ancora più accogliente per i turisti e si allineerebbe a tante altre località marittime toscane che, dal punto di vista della viabilità e della sicurezza stradale, hanno tanto da insegnare”.