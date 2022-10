Via Oberdan, l'ok della giunta alla riqualificazione

Nelle prossime settimane inizieranno le opere di recupero nell'ambito dell'accordo quadro



Grosseto: La giunta comunale approva il progetto esecutivo – dal valore di 80mila euro - relativo alla riqualificazione di via Oberdan a Grosseto: sarà risistemata il lato della carreggiata che era rimasto escluso nel corso degli ultimi lavori, con fresatura e rifacimento dell'asfalto, così da restituire la strada completamente recuperata.

L'Amministrazione comunale, in linea con gli obiettivi di programma di messa in sicurezza delle strade comunali sia urbane che extraurbane, aveva predisposto un Accordo Quadro riguardante l’esecuzione di interventi sulle strade di propria competenza. Via Oberdan rientra proprio in questo Piano strategico di interventi, che ha portato in questo ultimo anno, alla riqualificazione di tante strade in città.

“La strada, una delle più transitate della zona centrale di Grosseto, sarà riconsegnata alla città con un asfalto nuovo – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -: intanto la giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo e le opere non tarderanno ad arrivare. Saranno realizzate nelle prossime settimane e comunque o prima o subito dopo il periodo natalizio, in modo tale da non creare troppi disagi ai residenti e ai commercianti nel corso delle festività in arrivo”.

(foto di repertorio)