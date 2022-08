annuncio Finanza Via libera al contributo una tantum con il "Bonus Trasporti" 26 agosto 2022

Redazione Grosseto: Via libera al contributo una tantum con il BONUS TRASPORTI. Lo comunica Epaca Coldiretti Grosseto. Adottato il decreto interministeriale Lavoro-Economia-Trasporti che fissa le modalità di erogazione del buono. Domande entro il 31 dicembre 2022 per fruire di questo bonus, una delle misure contro il caro energia contenuta nel «decreto aiuti». Il buono spetta nella misura massima di 60 euro per ciascun beneficiario alle persone fisiche (es. studenti, pensionati e lavoratori) che nell'anno 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Copre (anche solo parzialmente) il costo per l'acquisto di un abbonamento, annuale o mensile relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Per fruire del bonus occorre presentare apposita domanda su un portale che sarà disponibile da settembre e le istanze si potranno presentare sino al 31 dicembre 2022. Le domande si potranno presentare sino all'esaurimento delle risorse disponibili, quindi occorrerà fare presto per non perdere il bonus.

Per ogni informazione contattare Epaca Coldiretti Grosseto: tel. 0564/438928/438916 mail epaca.gr@coldiretti.it





