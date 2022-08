Vetulonia si prepara al "Palio dei Ciuchi"

L'Associazione Amici di Vetulonia APS annuncia: “Si corre. Il 70esimo Palio dei Ciuchi si fa!”



Vetulonia: “Si corre. Il 70esimo Palio dei Ciuchi si fa!” Così la giovane Associazione “Amici di Vetulonia APS” ha annunciato alle quattro contrade (Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre) che il Palio dei Ciuchi anche quest’anno verrà fatto.

Le certezze erano poche ma la voglia degli “Amici di Vetulonia” di respirare di nuovo l’aria di palo era tanta, così nell’arco di pochi, pochissimi mesi sono riusciti ad organizzare nuovamente quei tre giorni di festa che per 70 anni hanno animato il primo fine settimana di settembre.

Un weekend ricco di appuntamenti e sorprese in cui poter vedere il paese vestito dei suoi colori più belli; bianco e rosso per il Borgo, bianco e nero per la Colonna, giallo e verde per il San Guglielmo, rosso e nero per la Torre: le contrade dei grandi e dei piccini che ogni anno decorano le vie e le piazze con tanta passione e dedizione.





Venerdì 2 Settembre alle ore 21 nella Piazza Vatluna (Piazza del Museo) si svolgerà la presentazione del primo libro fotografico dedicato al Palio dei Ciuchi di Vetulonia “70 Anni di Emozioni” realizzato da Alessia Bai, Manuela Nesi e Marta Palazzi Boschi edito da Effigi con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.

Sabato 3 Settembre continuano i festeggiamenti dalle ore 17 con i giochi medievali in piazza Valtuna per i bambini ed alle 21 la processione in onore della Madonna del Buon Consiglio con figuranti e tamburini.

L’appuntamento clou è Domenica 4 Settembre in cui le vie saranno animate da musica, giocolieri, photobooth e bolle di sapone giganti. Dalle ore 16 il corteo storico, accompagnato dai tamburini, sfilerà per le vie del paese fino ad arrivare al centro spirituale di Sestinga in cui si svolgerà la corsa dei ciuchi delle quattro contrade che si contenderanno il drappo dipinto dall’artista vetuloniese Tiziana Pisano.