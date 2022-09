Vessillo di Artemare Club a mezz’asta per l'addio alla Regina amata dai marinai

Si, lunedì mattina 19 settembre 2022 142 marinai hanno scortato il feretro della Regina Elisabetta II nel suo ultimo percorso nelle vie di Londra tra un’immensa folla mai vista prima, simbolo dell’amore della Royal Navy per la più longeva sovrana degli ultimi secoli, per portarla al riposo eterno nella cappella San Giorgio del castello di Windsor.



Si, l'amore dei marinai come gli alti ufficiali di Marina della sua famiglia c dal padre Re Giorgio VI al coniuge principe Filippo al nuovo Re d’Inghilterra Carlo III alla sorella principessa Anna e di tutto l’equipaggio dello Yacht Reale Britannia, nave che l’ha vista a bordo “come a casa” in tante crociere ufficiali e non. Ma anche la vela era amata dalla Regina con il principe Filippo, come si vede nella rara foto di Artemare Club in mostra nella sede del sodalizio nel Corso antico di Porto Santo Stefano con le stampe del ritratto di Pietro Annigoni di Elisabetta II e di quelli con l’uniforme della Royal Navy di Giorgio VI e di Filippo, esposti fino all'incoronazione di Re Carlo III

God Save the Queen era il “toast”, il brindisi a fine pranzo, a cui partecipava il comandante Daniele Busetto in piedi con il bicchiere di liquore alzato, con i colleghi inglesi sulle navi della Royal Navy negli scambi di quadrato durante le esercitazioni NATO e non solo. Addio grande Regina Elisabetta II, addio da Artemare Club dalle Contrade Marittime d’Italia, addio riposa in pace!