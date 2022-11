Verso la manutenzione straordinaria della Strada Piagge del Maiano

Grosseto: Nella seduta di oggi 16 novembre la Giunta ha inoltre approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità relativo alla manutenzione straordinaria della Strada Piagge del Maiano per un importo complessivo di oltre 1 milione e 100 mila euro e che prevede un primo intervento a stralcio del tratto iniziale per un importo lavori di 50 mila euro.



Il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Ginanneschi, in proposito, dichiarano: “Stiamo portando avanti il progetto di riqualificazione e manutenzione delle strade di tutto il comune. Nella strada Piagge del Maiano andremo, come prima cosa, ad intervenire nei tratti che presentano maggiori criticità e che necessitano quindi di un intervento urgente ed immediato. Ciò consentirà di preservare e garantire in primis la sicurezza degli utenti della strada, andando a restituire ai cittadini un complesso di strade e un servizio di viabilità sempre migliori".