Verde cittadino: il progetto per la messa a dimora di nuove piante

Il progetto prevede la sostituzione di alberi in via Massetana, su viale Italia e in pineta. In particolare, il progetto per la pineta di Ponente prevede la piantumazione di altri 60 alberi ad alto fusto di cui 30 pini, 15 querce e 15 frassini. Su via Massetana l'intervento prosegue quello già avviato nei mesi scorsi, quando sono stati messi a dimora numerosi nuovi alberi



Follonica: Prosegue il progetto per la riqualificazione e il decoro di parchi, viali e pinete nel Comune di Follonica. L'Amministrazione comunale porterà avanti anche nel 2023 e nel 2024 il progetto che prevede un'attenzione particolare per il verde cittadino. Il settore del Lavori Pubblici del Comune ha infatti sviluppato proposte finalizzate all'incremento del verde verticale, e ha redatto un piano di intervento.

«Questo intervento è fondamentale per rendere Follonica più bella e accogliente e quindi accrescerne anche l’attrattività turistica – dice il sindaco Andrea Benini – In particolare nella pineta di Ponente l'intervento, molto importante, è iniziato nel 2018 e prosegue tuttora, per rendere il parco bello e fruibile per le bambine e i bambini. Ovviamente un parco urbano non si realizza o si rigenera nell'arco temporale di un'amministrazione comunale ma è un lavoro che viene fatto per le prossime generazioni».

«A Follonica negli ultimi anni sono stati eseguiti, a più riprese, abbattimenti lungo i viali e nelle aree verdi comunali – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini – questo proprio per mettere in sicurezza i luoghi nei quali si trovavano quelle alberature che, a seguito di indagini visive e strumentali, erano state valutate come pericolose. Gli interventi hanno riguardato in modo particolare via Massetana, viale Italia ma anche le pinete, come quella di Ponente. Adesso è arrivato il momento di mettere a dimora nuove piante – prosegue Pecorini – con un progetto ben definito che verrà seguito dalla Savet, la ditta che ha vinto l'appalto pluriennale relativo ai “servizi per la gestione e manutenzione del verde pubblico” per il Comune di Follonica. Su via Massetana prosegue il lavoro di piantumazione avviato nei mesi scorsi, durante i quali erano stati messi a dimora numerosi alberi».





Il progetto prevede la sostituzione di alberi su via Massetana e nella pineta di Ponente, così come già fatto in passato, concordando la linea di intervento con il corpo forestale dello Stato e con l'Università di Firenze. In futuro è poi prevista la prosecuzione dei lavori sul lungomare Italia. Per eseguire l'intervento l’Amministrazione Comunale si è dotata di uno strumento che permette di eseguire in modo veloce ed efficiente tutti i lavori necessari, mediante un contratto di appalto di Servizio di gestione e manutenzione.

Su via Massetana si prevede la messa a dimora di nuove piante, con la realizzazione di sostegni e di una protezione lignea, così da completare gli interventi già svolti nei mesi scorsi, quando erano stati messi a dimora molti nuovi tigli. Per la pineta di Ponente – in seguito agli abbattimenti degli ultimi anni e a quelli già programmati e in fase di esecuzione – l’intervento prevede di rigenerare l’area, proseguendo gli imponenti lavori già eseguiti nel 2018. In particolare, il progetto prevede la piantumazione di altri 60 alberi ad alto fusto di cui 30 pini, 15 querce e 15 frassini. Per tutti gli interventi è prevista la garanzia di attecchimento, attraverso un'attività di cura e manutenzione per una annualità. L’intervento su viale Italia prevede, invece, la sostituzione di esemplari seccati e già abbattuti, la messa a dimora di platani e la manutenzione a garanzia di attecchimento per una annualità. quest'ultimo lavoro verrà svolto in futuro, mentre l'intervento su via Massetana partirà all'inizio del 2023.