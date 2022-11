Attualità Venerdì in Osservatorio per parlare di telescopi 24 novembre 2022

Redazione Roselle: Venerdì 25 novembre alle ore 21:30 in Osservatorio a Roselle il socio storico Michele Machetti, formatosi presso la facoltà di astronomia dell'Università di Bologna, illustrerà la storia dei telescopi spaziali mostrandoci la potenza del nuovo telescopio spaziale James Webb.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della Volta Celeste. Contributo ingresso euro 5€, gratuito per bambini ed Associati. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo e-mail amsa.grosseto@gmail.com





