Venator, On.le Rossi (FDI): “Occorre trovare soluzione veloce contro licenziamenti"

Follonica: “Piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori che oggi mercoledì 26 ottobre sono scesi in piazza e hanno scioperato contro le scelte di Venator di licenziare 41 dipendenti dello stabilimento di Scarlino in provincia di Grosseto.

Le problematiche legate allo smaltimento dei gessi rossi è l’ennesimo e annoso braccio di ferro che intercorre tra Regione Toscana e il polo chimico scarlinese. Adesso, non è il momento dei tagli di personale e licenziamenti, ma è il momento di mettersi tutti assieme attorno ad un tavolo comune di concertazione per trovare soluzioni immediate. A breve presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro competente affinché intervenga”, a dichiararlo è l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.