Venator: il commento della Femca Cisl dopo incontro in Confindustria con azienda

Scarlino: A seguito dello sciopero e della manifestazione dei lavoratori del Polo chimico a Follonica di questa mattina, nel pomeriggio si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e Venator nella sede di Confindustria, che ha portato ad alcune importanti novità: "L'incontro di oggi con l'azienda si è concluso con un passo avanti: abbiamo proposto, infatti, di convertire i 41 esuberi in contratti di solidarietà e questa nostra proposta è stata messa a verbale. Venator, dal canto suo, si è impegnata a dare una risposta in questo senso nel corso del prossimo incontro, che è fissato per il 2 novembre". Gian Luca Fè, segretario provinciale della Femca Cisl Grosseto, commenta così il confronto che si è tenuto tra i rappresentanti dei lavoratori e Venator. "Il fatto che questa possibilità sarà valutata dall'azienda fa trarre un piccolo respiro di sollievo - conclude - anche se la situazione rimane da attenzionare anche per i lavoratori dell'indotto".

