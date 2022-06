Vela, Luca Vitale al Campionato del Mondo Orc 2022

Porto Cervo: Continua l'attività agonistica di Luca Vitale atleta dello Yacht Club Isole di Toscana di Scarlino che è a Porto Cervo, in Sardegna per il prestigioso Campionato del Mondo Orc 2022.

Le imbarcazioni al via, sono oltre 73, divise in tre classi: classe a, classe b e classe c e sono provenienti da tutto il mondo; per questo possiamo affermare con sicurezza che ci sarà un alto livello di spettacolo e sarà una incredibile battaglia dove a contendersi il titolo saranno i migliori velisti e le migliori imbarcazioni del mondo;

In questi giorni i primi test all'attrezzatura, e la registrazione e le misurazioni; oggi ancora registrazione e misurazioni, e prove in mare di messa a punto, mentre venerdi ci saranno le prime prove di flotta denominate “practice race” e a seguire la prima regata di durata variabile con lunghezza di circa 150 miglia, poi ancora una regata costiera di media lunghezza circa 40 miglia e altre prove in mare su percorso a bastone, non oltre le tre prove ogni giorno, fino al 30 Giugno dove verranno proclamati i campioni del mondo.

Questa edizione secondo i più affidabili modelli meteo dovrebbe essere caratterizzata da giornate molto soleggiate e con molta probabilità, venti medi o medio leggeri.

A bordo dell’imbarcazione Valhalla un 37 piedi della serie « Grand Soleil » prodotta dal prestigioso Cantiere Del Pardo, una imbarcazione altamente performante, che dal modello seriale è stata ulteriormente migliorata ed adattata per le competizioni veliche di altura, oltre al grossetano Luca Vitale atleta dello Yacht Club Isole di Toscana di Scarlino, presenti anche Massimo Dittamo, Massimiliano D'Elia, Marco Bruna armatore dell’imbarcazione, Paolo Zoppi, Andrea Castino, Maurizio Sassarini, Lorenzo Cusimano; un equipaggio costituito da una base consolidata di velisti con esperienza ultradecennale e palmarés di partecipazione alle più importanti regate nazionali ed internazionali, con vittorie e piazzamenti nelle categorie della vela d’altura e non solo. Due parole le esprime anche l’armatore di Valhalla Marco Bruna che dice «La barca è stata in cantiere tutto l'inverno per aggiornare radicalmente le appendici, stiamo provando le nuove soluzioni direttamente qui a Porto Cervo, quindi non ci sbilanciamo sul risultato finale. Siamo un equipaggio ben assortito - continua Marco Bruna - e di certo, venderemo cara la pelle!».

Lo sponsor di Valhalla e FALCORD un noto produttore di cime, drizze e scotte.