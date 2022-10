Vela, Elba: Elbable e Trofeo Ruffilli al Cvmm

Marciana Marina: Il fine settimana di metà ottobre ha visto grande attività al Circolo della Vela Marciana Marina: si sono svolte infatti l'edizione 2022 di Elbable e la regata sociale Trofeo Ruffilli. 14 le imbarcazioni al via per Elbable, la regata “palindroma” che prevedeva la circumnavigazione dell'isola sia in senso orario che anti orario: purtroppo venerdì scorso le condizioni meteomarine, caratterizzate da venti leggerissimi, non hanno permesso di poter completare i percorsi come da regolamento (con rammarico lo spirito dell’Elbable quest’anno si è perso) e pertanto sono state posizionate due boe distanti 10 miglia nautiche dalla partenza, avvenuta com sempre nello specchio d'acqua antistante l'abitato della cittadina elbana, una a destra a Capo della Vita e l'altra a sinistra a Punta Nera. Seguendo coi gommoni dell'organizzazione lungo i due percorsi, quasi tutte le imbarcazioni si sono trovate ad affrontare ampie chiazze di bonaccia completa e, raramente, qualche refolo di vento da Sud Sud Est. Si sono quindi verificate situazioni (soprattutto a Sinistra) di immobilità completa. Leggermente più favorevole la condizione della scelta di destra dove, comunque si sono verificate ampie zone di “piatta" totale (soprattutto a ridosso del canale Portoferraio/Capo della vita). Poche imbarcazioni hanno portato a termine i percorsi di 20 miglia: solamente tre concorrenti sono riusciti a concludere la prova con l'arrivo a Marciana Marina.

Il pomeriggio e la serata di sabato sono stati preparati aperitivi e cena (fornita da Hotel Marinella) e, dalle 18.00 musica fino alle 22.00 circa. La mattinata della domenica ha visto tutti gli equipaggi chiamati alla premiazione.

Per la qualifica delle rimanenti, sono stati presi i tempi ai passaggi alle boe intermedie.

Queste le classifiche:

LFT 1 (fino a 13 metri):1° Karaba, 2° Sand IV, 3° Soffia

LFT 2 (fino a 16 metri): 1° Mari, 2° Sveva, 3° Ogigia

LFT3 e Overall: 1° Remax One, 2° Mari, 3° Ely J

Nella foto allegata Remax One vincitore della classifica Overall