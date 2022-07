Vela, campionato del mondo Orc: ottavo Corinthian e 21 posto in Orc C

Porto Cervo: Si è concluso da qualche giorno, il Campionato del Mondo ORC di vela d’altura, ottimamente organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l’Offshore Racing Congress. E’ stata una settimana veramente intensa e piena di colpi di scena, con le migliori imbarcazioni al mondo e migliori atleti in campo mondiale presenti - commenta Luca Vitale a Bordo dell’imbarcazione Valhalla ITA-15337, il Grand Soleil 37 a.C. dell'armatore Marco Bruna, battente bandiera Italiana appartenente al Circolo Nautico Marina di Carrara - la barca prima della partenza per questo splendido e impegnativo mondiale, dopo le sostanziali modifiche alle appendici ci era praticamente sconosciuta, in quanto tutti i setup precedentemente sviluppati in anni di lavoro, sono mutati e non vi è stata l’opportunità (nonostante i giorni prima del campionato mondiale e le infinite ore ed ore di allenamento), di conoscere ed ottimizzare il mezzo al meglio per essere all’altezza della vela mondiale presente a Porto Cervo; Ci aspettavamo - continua Vitale - di lottare per una posizione di Vice Campione del Mondo Corinthian e un sesto, settimo posto in generale categoria C, ma l’evento è stato ulteriormente minato da problemi di salute importanti che hanno coinvolto alcuni membri dell’equipaggio rendendo ulteriormente più difficile esprimersi al massimo; Rappresentare comunque l’ottavo posto al mondo in Corinthian C e il ventunesimo posto al mondo in Orc C - continua Vitale - è un grande risultato che ci stimola per il futuro a fare ancora meglio e a sfruttare le competenze e le conoscenze acquisite in questo importante evento di rilevanza mondiale.





Sulla location poco da dire: il meteo ha consentito di testare imbarcazioni e gli atleti in un’ampia varietà di condizioni da zero ad oltre 30 nodi nella regata lunga alle Bocche di Bonifacio impegnando, sia il Comitato di Regata, e stressando al massimo le abilità agonistiche, strategiche e di resistenza di tutti i partecipanti a bordo delle 69 imbarcazioni iscritte, rendendo particolarmente speciale questa edizione; I tre primi posti delle rispettive categorie sono stati meritatamente guadagnati dalla maestria di barche non italiane: in classe A il TP52 Beau Geste di Hong Kong; in classe B la barca rumena Grand Soleil 44 Essentia; in classe C la barca Estone Sugar 3; un plauso al Comitato di Regata, alla Giuria Internazionale e lo staff dello YCCS per la grande professionalità.

Vitale che appartiene allo Yacht Club Isole di Toscana di Scarlino, dopo il successo alla 151 miglia 2022 e alla Grand Soleil Cup 2022 a bordo di Paolisssima, continua l'attività sempre su quest’ultima ,su Kerkira 2 imbarcazione storica al cui comando vi è stato il pluri decorato ammiraglio Tino Straulino, e su Anouschka monotipo dal cantiere Beneteau, First Class Europe con il quale sta cercando di conquistare il Trofeo Mar di Maremma 2022 dove nelle ultime due prove ha conquistato due secondi posti importantissimi per il campionato.