Vela: Birba 3 continua il dominio alle regate d’autunno a Punta Ala

Punta Ala: Si è svolta Domenica 30 Ottobre, un’ulteriore prova in mare dopo le precedenti due del giorno 15 e del 16 Ottobre, per la Gran Crociera intitolata al Prof. Pierluigi Marcaccini. Anche in questa prova ha da subito dominato Birba 3 l’Italia Yacht 998 di Marcaccini. Le condizioni del mare erano davvero incredibili, quasi estive con sole, mare piatto e un vento di medio bassa intensità proveniente da quadrante sud, poi confermato dal comitato di regata, indicando la prima boa di bolina del percorso n.3 con direzione 180 gradi con leggera rotazione a destra nel proseguo della giornata.

“L’imbarcazione Birba 3 sceglie da subito di partire sul lato della boa e di andare verso terra – dicono dall’equipaggio a bordo - in tempo compensato abbiamo sempre avuto il controllo della prima posizione fino ad arrivare dopo circa 8,45 nm di navigazione, addirittura primi in tempo reale”.

Ad oggi la classifica vede Birba 3 dominare la classe, con ben tre primi posti su quattro prove l’ultima e definitiva giornata di prove è prevista per Domenica 13 Novembre, giornata che sancirà il vincitore a tutti gli effetti delle regate d’autunno di Punta Ala.

nella foto, la premiazione delle prove presso la sede YCPA