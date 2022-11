Valorizzazione e promozione turistica: rinnovato il protocollo d’intesa con S.E.A.M.

Grosseto: La Giunta comunale, durante la sua seduta odierna, ha approvato il rinnovo del protocollo d’intesa per il periodo 2022 - 2024 tra la S.E.A.M. Spa ed il Comune di Grosseto. La S.E.A.M è la società che si occupa della gestione dell’aeroporto civile di Grosseto, scalo in cui operano sia voli di aviazione generale sia voli charter di incoming, ed è in grado di creare un sensibile indotto economico-turistico sul territorio.



L’accordo ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione turistica della Maremma in ambito locale, nazionale ed estero, attraverso attività concordate e varie iniziative.

Il nuovo protocollo ha confermato le finalità del vecchio accordo in scadenza ovvero la definizione di un’offerta turistica da promuovere unitariamente e che coinvolga volo aereo e servizi di ricettività, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo competitivo e in grado di valorizzare le eccellenze locali, la predisposizione di adeguati canali di promozione e di distribuzione dell’offerta sia in Italia che all’estero, il coinvolgimento delle strutture ricettive del territorio per migliorare e rendere più appetibile e strutturata l’offerta turistica.

“Continua l’accordo con S.E.A.M per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale -. L’obiettivo comune è quello di percorrere insieme strade innovative e dal potenziale ancora inespresso. Ne è esempio il grande successo della visita appena terminata di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La giovane coppia ha trascorso tre giorni tra Grosseto ed il nostro bellissimo territorio condividendo ad ogni passo il viaggio con i propri follower sui vari canali social. Al giorno d’oggi è fondamentale che la promozione territoriale passi anche per questi canali che sono in grado di garantire immediatezza ed ampia visibilità attirando ed incuriosendo un numero sempre maggiore di persone”.