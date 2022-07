Vaccinazione anti-Covid, quante dosi ancora?

L'opinione.

Grosseto: E ora la quarta dose anti COVID, e verrà poi la quinta e poi la sesta. La paura ha reso ormai molti cittadini dipendenti da questo vaccino.

I media hanno messo in grande evidenza i ricercatori spesso dimenticati, ma le voci dei “ribelli” sono state soffocate, e molti di loro additati come appestati, e privati di alcune attività.

La mia opinione, e sottolineo che è solo una mia opinione, è che questa situazione sia una vergogna.

Credo che sia opportuno dover difendere tutti, ubbidienti ma anche le minoranze.

Portano come paragone la stella imposta agli ebrei in tempi passati, ma la stella che è imposta ai non vaccinati esiste anche se non visibile. Manca solo che qualcuno decida di chiudere i ribelli in ghetti e allontanarli dalla società. Ridere per non piangere, l’Italia liberata col sangue non esiste più. Vassalli al comando e i servi della gleba indottrinati e succubi di scelte a volte sbagliate? Vaccinarsi o non vaccinarsi dovrebbe essere una scelta libera.

Ma siamo ancora liberi?

Un'informazione seria dovrebbe spiegare al popolo come stanno veramente le cose per lasciare al singolo di decidere della propria vita. Intanto continuiamo a mettiamoci la mascherina, o "museruola" come spesso viene definita, convinti di essere al sicuro dal contagio. Dovrebbero indicarci dati certi, quanti effettivamente dei ricoveri sono di persone non vaccinate e quanti invece i trivaccinati. Forse ne rimarremmo tutti sorpresi. Ma ribadisco che questa è soltanto la mia opinione, e me ne assumo tutta la responsabilità.

Dall'Accademia della Crusca apprendiamo che il sostantivo vaccino indica, nel linguaggio medico-scientifico ‘ciascuna delle preparazioni da inoculare per via parenterale o orale, ottenuta da sospensioni di microrganismi patogeni (morti o vivi ma resi innocui), ma immunogeni purificati o anche da sintesi chimica, capace di indurre una immunità specifica da parte dell’organismo’ (GDLI). Quanto di tutto questo corrisponde a quello inoculato contro il Covid? Io la domanda me la sono posta, ma non ne conosco la risposta.