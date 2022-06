Vacanze e sport: ultima settimana in programma con l’Asd Fossomboni

Grosseto: Il percorso di Vacanze e sport, l’iniziativa promossa dall’Asd Fossombroni all’interno del progetto inclusivo delle polisportive giovani salesiane, giunge a conclusione. Resta l’ultima settimana disponibile per partecipare, quella che va dal 27 giugno all’1 luglio.

La formula, ormai consolidata nel corso degli anni, garantisce ai ragazzi nella fascia di età dalla quarta elementare alla terza media, una settimana di divertimento con tante attività sportive da svolgere all’aria aperta, in particolar modo a Marina di Grosseto, con l’opportunità di sfruttare al meglio la risorsa naturale del mare. I ragazzi, ospitati presso lo stabilimento balneare bagno Bertini, hanno partecipato a molte discipline sportive, dal sup alle bocce, passando anche per beach tennis, canoa, beach handball, beach volley, e tanto altro.

A seguire il percorso i docenti del Fossombroni Gabriella Corzani e Mirco Pierattoni, con Silvia Madioni alla parte organizzativa e con la supervisione di Amedeo Gabbrielli seguendo sempre il principio di base delle polisportive giovani salesiane, ovvero “lo sport è per tutti”. Restano ancora attive le ultime iscrizioni last minute per la terza settimana di Vacanze e sport che andrà a completare il percorso.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri di telefono degli insegnati Amedeo Gabbrielli 329-0774527 e Silvia Madioni 338-8714693.