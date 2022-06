Vacanze e sport: inizia l’avventura con l’Asd Fossomboni

Grosseto: La prima settimana di Vacanze e Sport è trascorsa tra il divertimento e l’attività sportiva all’aria aperta. La formula, ormai collaudata con successo da diversi anni, non ha disatteso le aspettative, consentendo ai ragazzi scritti di vivere un’esperienza all’insegna della spensieratezza, della conoscenza del territorio e dello sport. Gran parte dell’attività si è svolta a Marina di Grosseto, presso il bagno Bertini che ha ospitato gli iscritti all’iniziativa. Molte le discipline praticate: canoa, sup, bocce, beach tennis, beach handball, beach volley, escursioni in bicicletta e calcio.

A seguire il percorso i docenti del Fossombroni Gabriella Corzani e Mirco Pierattoni, con Silvia Madioni alla parte organizzativa e con la supervisione di Amedeo Gabbrielli. Gli studenti del corso sportivo del Fossombroni, invece, hanno svolto attività di tutor, secondo il principio delle polisportive giovani salesiane: “lo sport è per tutti”. Vacanze e Sport è riservato a tutti i ragazzi con fascia di età che va dagli studenti della quarta elementare fino a quelli della terza media. Lungo l’estate saranno attive altre due settimane per partecipare all’attività: dal 20 al 24 giugno e dal 27 giugno all’1 luglio.

Per informazioni su iscrizioni e modalità di svolgimento è possibile rivolgersi ai numeri di telefono degli insegnati Amedeo Gabbrielli 329-0774527 e Silvia Madioni 338-8714693.