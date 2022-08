annuncio Sport Us Grosseto. Serie D, varati i gironi. Si parte il 4 settembre 20 agosto 2022

Redazione Pubblicato il girone e il calendario delle partite dei biancorossi. Grosseto: Varati i gironi del campionato di serie D. L'Us Grosseto di mister Silva, che è stato inserito nel girone E giocherà la prima di campionato domenica 4 settembre in trasferta a Poggibonsi.

Questa la prima giornata in programma domenica 4 settembre.

Flaminia-Livorno

Flaminia-Livorno

F. Gavorrano-Tau Altopascio Ghiviborgo-M. Ponsacco Orvietana-Arezzo Poggibonsi-Grosseto Sangiovannese-Ostia Mare Seravezza-Città di Castello S. Trestina-Pianese Terranuova T.-Montespaccato





