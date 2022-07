Us Grosseto. Presentato tutto il settore giovanile e scuola calcio

Molte le novità e volti conosciuti. La scuola calcio affidata a Renzo Lenzi



Roselle: E’ stato presentato questo pomeriggio, mercoledì 13 luglio alle ore 18.00 presso il centro sportivo di Roselle, tutto l’organigramma del settore giovanile e della scuola calcio dell’Us Grosseto per la stagione 2022/23. Il responsabile sarà Mauro Masserelli con segretario Claudio Orlando. Invece, a capo della scuola calcio, figura come responsabile una vecchia conoscenza del calcio maremmano, rappresentata da Renzo Lenzi, che avrà a fianco come coordinatore tecnico Lamberto Tognotti.





“Il settore giovanile è importante, - ha esordito il presidente dell’Us Grosseto, Nicola Di Matteo. - Il nostro futuro passa da loro e noi come società teniamo molto a far crescere i nostri ragazzi”. Sulla stessa lunghezza d'onda del presidente è anche il Club Manager della società, Gianfranco D’Angelo.

“Abbiamo rinnovato quasi tutto lo staff, - spiega D’Angelo. – Siamo davvero entusiasti per il lavoro fin qui svolto e per la disponibilità ricevuta dai nuovi tecnici, istruttori e dirigenti accompagnatori delle varie squadre che hanno aderito al nostro progetto. Poi, con Lenzi alla guida della scuola calcio, una persona preparata e di esperienza, sono sicuro che sapremo far bene”. “Il nostro obbiettivo, - prosegue il club manager – sarà quello di coinvolgere le altre società sportive di Grosseto attorno al nostro progetto”.

“Sono orgoglioso dell’incarico ricevuto, - ha detto il neo responsabile del settore giovanile, Mauro Masserelli. – Da quest’anno abbiamo nuovi allenatori, e nuovi dirigenti accompagnatori delle varie squadre. Proprio su quest’ultimi puntiamo per “fare da filtro”, tra la squadra, i tecnici e genitori, così da non avere interferenze dirette da parte di quest’ultimi sugli allenatori. I dirigenti accompagnatori, saranno tutte persone nuove, che conoscono il calcio e che faranno riferimento diretto con il sottoscritto”.

“Puntiamo parecchio sul settore giovanile, - ha detto il direttore generale Pierluigi Petritola - una risorsa, facendo le cose in maniera oculata. Quello che vogliamo che tutte le squadre di Grosseto partecipano al settore giovanile per portare i giovani più interessanti, qui da noi. Il nostro obiettivo è quello di fare emergere i più meritevoli in prima squadra.

“Ripartiamo da zero, - ha commentato Renzo Lenzi. – La scuola calcio è aperta a tutti i ragazzi. Lo staff che abbiamo allestito è un connubio tra il giovane e l’esperto. Tra questi figura Enzo Galli che curerà i più piccoli, i “Primi calcio” degli anni 2016-17”. “Ci aspettiamo, oltre che questo bellissimo impianto di Roselle, anche altri due o tre campi dove allenarci”.

La prossima settimana sarà presentata anche la squadra femminile. Da indiscrezioni dovrebbero essere due le squadre composte da ragazze. Questo l’organigramma del settore giovanile dell’Us Grosseto 2022/2023





Settore Agonistico: (Under 17 – Under 16 - Under 15 – Under 14 – Under 13)

• Responsabile Mauro MASSERELLI

• Segretario Claudio ORLANDO

• Prep. Portieri Riccardo DELLE PIANE - Andrea SICARI

• Prep. Atletico Cristian SCIRETTA

• Medico Dr. Massimo ANGELUCCI

• Fisioterapista Davide FERRINI

• Magazziniere Thomas TENCI

• Campo Allenamento Centro Sportivo di Roselle – Via dei Laghi snc

• Campo di Giuoco Centro Sportivo di Roselle – Via dei Laghi snc

• Ufficio Segreteria Centro Sportivo di Roselle – Via dei Laghi snc

Allenatori UNDER 17 REG.LI 2006: Mario DE LUCA, Allenatore in 2^ Davide CATOCCI, Dirigente Accompagnatore Roberto BRANCAZZI

Allenatori UNDER 16 INT.LI 2007: Pasquale SILVESTRO, Allenatore in 2^ Stefano MUSARDO, Dirigente Accompagnatore Stefano INNOCENTI

Allenatori UNDER 15 REG.LI 2008: Maurizio ANGELI, Allenatore in 2^ Francesco CAVALIERE, Dirigente Accompagnatore Athos FISCALETTI

Allenatori UNDER 14 INT.LI 2009: Rocco CREA, Allenatore in 2^ Alessandro GAUDIO, Dirigente Accompagnatore Claudio MEDAGLINI





Scuola Calcio: (2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017)

• Responsabile Renzo LENZI





• Coordinatore Tecnico Lamberto TOGNOTTI

• Segretario Riccardo AMMANNITO

• Prep. Portieri Riccardo DELLE PIANE - Andrea SICARI

• Medico Dr. Massimo ANGELUCCI

• Fisioterapista Davide FERRINI

• Magazziniere Thomas TENCI

• Campo Allenamento Centro Sportivo di Roselle – Via dei Laghi snc

• Campo di Giuoco Centro Sportivo di Roselle – Via dei Laghi snc

• Ufficio Segreteria Centro Sportivo di Roselle – Via dei Laghi snc

Istruttore ESORDIENTI A 2010 Christian BENETELLO

Istruttore ESORDIENTI B 2011 Carmine TAROLLA

Istruttore PULCINI A 2012 Alessio BINDI

Istruttore PULCINI B 2013 Mario DE LUCA

Istruttore PRIMI CALCI 2014 Lamberto TOGNOTTI

Istruttore PRIMI CALCI 2015 Riccardo SCHIPANI

Istruttore PRIMI CALCIO 2016-2017 Enzo GALLI