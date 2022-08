annuncio Sport Us Grosseto perde pezzi, risolto consensualmente rapporto con club manager 8 agosto 2022

8 agosto 2022 149

149

Redazione Grosseto: L’U.S. Grosseto 1912 con una breve nota diramata oggi dal nuovo ritiro di Castel del Rio, comunica di aver risolto consensualmente ogni rapporto contrattuale con il signor Gianfranco D’Angelo, fino a oggi club manager e responsabile del settore giovanile unionista.

“La Società, - recita la nota - nel ringraziare il Sig. D’Angelo per l’ottimo lavoro svolto, gli augura i migliori successi professionali per la nuova avventura che andrà ad intraprendere”.

