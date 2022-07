Us Grosseto, domani inizia il ritiro Cascia

Grosseto: Tutto è pronto per il ritiro della prima squadra in quel di Cascia. Domattina, con partenza alle ore 8:00, la squadra parte per il ritiro dal centro sportivo di Roselle. Della comitiva che partirà dal centro sportivo, saranno presenti solo 8 giocatori, gli altri raggiungeranno il ritiro al Gran Hotel Elite, località Villa Marino Cascia, per proprio conto. Già domani pomeriggio alle 17:30, la prima seduta di allenamento.





Intanto è stato ufficializzato l’ingaggio del ventinovenne centrocampista, Fabrizio Bramati, (nella foto sotto) un giocatore di esperienza che aveva iniziato la sua carriera inizia nella stagione agonistica 2010/11 nell'under 19 della squadra maremmana. Dopo un girovagare tra Guidonia, poi Crotone, Cesena, Savona, Chieti, Bellaria, Messina, Akragas, Senglea Athletic Malta, Paganese e nella passata stagione ancora a Messina, il rientro a Grosseto. In biancorosso è arrivato anche il giovane portiere Denis Plitko classe "2002".