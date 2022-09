Cronaca Us Grosseto, Di Matteo si è dimesso. Via Cinelli, al suo posto subentra Guida 13 settembre 2022

Redazione Grosseto: L'assemblea dei soci dell'Us Grosseto prede atto delle dimissioni dalla carica di presidente di Nicola Di Matteo. Sollevato dall'incarico anche l'amministratore unico Cinelli al suo posto nominato Salvatore Guida. Questo il testo inviato alla stampa da parte della società: "Erg. dott. Cinelli, la presente per comunicarle, che in data di ieri 12 settembre 2022 si è tenuta l'assemblea dei soci della U.s. Grosseto 1912 S.r.l. Nel corso della quale si è dimesso il Presidente Nicola di Matteo ed è stato nominato Amministratore Unico della stessa società il Dott. Salvatore Guida. Ringraziandola per quanto fatto fino ad ora, le porgiamo i più distinti saluti", U.s. Grosseto 1912, il D.G. Avv. Pierluigi Petritola. Seguici





