“Urgenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente”. Successo del Convegno medico

Follonica: Si è svolto con successo il Convegno Medico Scientifico “Emergenze chirurgiche nel bambino e nell’adolescente” organizzato dal Kiwanis Club Follonica, presso la sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza a Massa Marittima, per celebrare la 33° giornata sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



L’incontro scientifico è stato realizzato sotto il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, rappresentata dall’Assessore Associazionismo, Volontariato, Pari Opportunità, Politiche Sociali e Sanità Mariangela Gucci, e la collaborazione della Sezione di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Università di Pisa.

I lavori sono stati introdotti con la lettura del messaggio del Governatore del Distretto Italia – San Marino, Salvatore Chianello.

Il Presidente Alfredo Lisi ha ricordato che l’iniziativa odierna è la prima in programma presentata nei giorni scorsi nella Sala Consiliare del Comune di Follonica alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni religiose, civili, militari e del volontariato del comprensorio. Lisi ha quindi introdotto le problematiche legate alla chirurgia pediatrica, puntualizzando il costante impegno del Kiwanis, primo ente mondiale non governativo rivolto ai bambini. La data odierna coincide con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che viene celebrata in tutto il mondo proprio il venti di Novembre di ogni anno.

Il Prof. Claudio Spinelli, Ordinario di Chirurgia pediatrica e infantile all’Università di Pisa e Direttore della Sezione di Chirurgia Pediatrica sempre dell’Azienda Ospedaliera Università di Pisa, ha relazionato insieme ai suoi Allievi, sui vari aspetti della Chirurgia pediatrica. Ha parlato anche del dolore addominale acuto nel bambino, soffermandosi sulle problematiche diagnostiche e terapeutiche dell’appendicite acuta, della torsione del testicolo e dell’ovaio.

La Dott.ssa Beate Kuppers, Anestesista pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Pisana, ha affrontato alcuni aspetti di anestesia specialmente nei neonati, soffermandosi sulle possibili complicanze.

Il Dr. Marco Ghionzoli, Ricercatore universitario in Chirurgia pediatrica, ha descritto gli interventi chirurgici più comuni eseguiti in questi piccoli pazientie.

La Dott.ssa Carla Guglielmo, Specialista in Chirurgia Pediatrica, ha esposto le ultime ricerche, svolte dalla Scuola di Chirurgia Pediatrica pisana sull’aumento in tutti i paesi europei, specialmente in Italia, dei casi di carcinomi della tiroide dei bambini e delle possibili cause legate alle radiazioni ionizzanti, all’inquinamento ambientale e all’inquinamento vulcanico.

Linda Idrissi Sahli, tesista in chirurgia pediatrica, ha esposto la sua tesi e gli studi più attuali in chirurgia pediatrica e sulle tecniche chirurgiche di criopreservazione della fertilità maschile e femminile, nei pazienti prebuberi che si devono sottoporre a chemioterapia e radioterapia oltre che nei pazienti affetti da criptorchidismo e varicocele .

Non ha potuto essere presente al Convegno Medico Scientifico il Responsabile e organizzatore delle attività di Servizio del Kiwanis di Follonica Loriano Lotti, per motivi di salute.